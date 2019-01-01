عمر السومة: فرحتي بالفوز على القادسية أكثر من الألقاب الفردية

مهاجم الأهلي يتحدث عن الفوز على الفادسية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، على أنه سعيد للغاية بتسجيل فريقه هدف الفوز أمام القادسية، بالدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي حقق الفوز على القادسية بهدفين مقابل هدف، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "أنا سعيد بالمساهمة في فوز الأهلي، أكثر من فرحتي بالألقاب الفردية".

بعد دخوله نادي المائة.. 10 من أفضل أهداف السومة في الدوري السعوديhttps://t.co/xGhGZ1WaTB pic.twitter.com/ld6AbY17D6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

العقيد تابع: "لا يشغلني احتلال صدارة هدافي الدوري السعودي، لأنني لم أرى ترتيب الصدارة، ودائمًا أبحث عن التسجيل من أجل فوز فريقي.

واختتم عمر السومة تصريحاته قائلًا: "أعد الجماهير بالحصول على لقب البطولة العربية للأندية، والوصول بعيدًا في بطولة دوري أبطال آسيا".

بعد المئوية - ما هي أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من عمر السومة

عمر السومة تمكن من تسجيل هدفه رقم 100 في الدوري السعودي للمحترفين، بهدفه في مرمى القادسية.