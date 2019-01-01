عمر السومة: سجلت بهذه الطريقة أكثر من مرة مع فرق أخرى

السومة يقول: أترككم تتمتعون بهدفي في الاتحاد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي، على أنه كان يعاني الفترة الماضية من الغياب عن التسجيل، للعديد من الضغوطات التي عانى منها مؤخرًا.

عمر السومة سجل هدفًا خرافيًا للأهلي، في مرمى الاتحاد في مباراة ديربي جدة، باللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة.

المهاجم السوري قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "لم أسجل أهداف منذ 3 مباريات، لأنني كنت أمر بضغوطات كثيرة بسبب خروج منتخب سوريا من كأس أمم آسيا 2019".

السومة تابع: "عانيت من الإجهاد بسبب مشاركتي في مباراة كل ثلاثة أيام لمدة 90 دقيقة، وهذا الأمر على مدار آخر 3 شهور".

مهاجم الأهلي تابع: "جلست مع المدرب فوساتي، وشرحت له عن معاناتي من الإجهاد وعدم جاهزيتي الذهنية، خاصة بعد إصابة أحد أصدقائي بالمرض مؤخرًا".

📅25/2 عمر السومة يعتذر لجمهور الأهلي ويوعدهم بالعودة للتسجيل

📅 1/3 عمر السومة يسجل هدف التعادل بمقصية في مرمى الاتحاد 😯



مين أين لك هذا يا هداف 🔥



(@SPL :📸) pic.twitter.com/iNbWnsHCGw — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وأردف: "هدفي في مرمى الاتحاد اليوم كان فيه توفيق، ولي أكثر من هدف بهذه الطريقة مع القادسية أو الفتوة، ولم يكن لدي حل في هذه الكرة سوى هذا التصرف، وأترككم تتمتعون به".

وتحدث عمر السومة عن جماهير ناديه، حيث قال: "جماهير الأهلي دائمًا تدعمني، داخل وخارج الملعب، ولا أعرف من ينتقدني وجمهور الأهلي دائمًا داعمين لنا، ووقفوا معاي وقفة كبيرة".

الأهلي تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.