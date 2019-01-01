تقارير: عمر السومة عازم على الانتقال للدوري القطري

هل يرحل عمر السومة عن أهلي جدة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية على أن السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، عازم على اللعب في دوري نجوم قطر، بداية من الموسم المقبل.

وكانت أخبار تداولتها بعض الصحف خلال الأيام الماضية، حول اهتمام عددًا من الأندية القطرية، باللاعب عمر السومة، من أجل ضمه.

وأشارت صحيفة "الوطن" القطرية إلى أن السومة عازم على اللعب بالدوري القطري، وتمثيله لأحد الأندية التي تحتل مواقع متقدمة بالدوري.

🎙️سييرا مدرب الاتحاد: نتطلع لمواصلة صدارة المجموعة وغدًا لن نلعب لغير الفوز، سنتبع أسلوب هجومي.



(@ittihad :📸) pic.twitter.com/gTWQmy1C8L — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019

النادي الذي اقترب من ضم عمر السومة هو الدحيل، في ظل اقتراب رحيل المغربي يوسف العربي إلى الغرافة، ليكون بدلًا من الإيراني مهدي طارمي.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية، الحديث بكثافة عن رحيل السومة من الأهلي، في ظل تذبذب أحوال الفريق، وخروجه من الموسم الحالي بدون أي تتويج.

عمر السومة يعد واحدًا من أفضل المهاجمين العرب خلال السنوات الماضية، ويقدم موسم طيب مع الأهلي، بالمشاركة في 22 مباراة، بتسجيل 16 هدف وصناعة 6 أهداف.