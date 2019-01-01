بعد تعافيه من الإصابة - السومة يطلب من جروس المشاركة أمام الشباب

هل يشارك السومة أمام الشباب؟

تعافى النجم السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، من الإصابة التي كان يعاني منها أسفل عضلات البطن، وأصبح جاهزًا للتواجد في قائمة فريق.

السومة أجرى جراحة مؤخرًا في ألمانيا، رفقة زميله بالفريق خالد البركة، حيث اقترب من الانتهاء من التأهيل البدني، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عمر السومة تحدث مع مدربه السويسري كريستيان جروس، وأكد له على أنه اقترب من الجاهزية الكاملة، للمشاركة خلال الفترة القادمة.

المهاجم السوري طلب من جروس التواجد في قائمة فريق الأهلي، التي ستشارك في مباراة الشباب القادمة في الدوري.

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الأهلي يستعد لمواجهة الشباب مساء يوم السبت المقبل 28 ديسمبر الجاري، بالجولة الثالثة عشر ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 23 نقطة، خلف النصر المتصدر برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز العاشر بـ15 نقطة.