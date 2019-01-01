عمر السومة: كسرنا القاعدة وفزنا على أرضنا لأول مرة

السومة يتحدث عن الانتصار الأول وسط جماهير الأهلي

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أشاد عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي السعودي، بأداء زملائه اللاعبين، خلال مباراة التعاون الأخيرة التي فاز بها الراقي.

الأهلي فاز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، باللقاء الذي أقيم بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

السومة قال خلال تصريحات عقب المباراة: "الفوز مهم في مسيرتنا هذا الموسم، وهناك تصاعد في الأداء مع زملائي، والانتصار على التعاون ثمين جدًا".

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المهاجم السوري تابع: "استطعنا أن نحقق الفوز الأول لنا على أرضنا وبين جماهيرنا، وهذا الأمر سيعطينا دفعة معنوية كبيرة".

وأردف: "استطعنا كسر قاعدة الصعوبات بعد فترات التوقف، وهذه المرة نجحنا في تسجيل الانتصار، وتمكنا من التسجيل على الرغم من الظروف، لأنني خرجت من المباراة الأخيرة مع المنتخب مصابًا".

السومة نجح في تسجيل هدفه الخامس في سباق هدافي الدوري السعودي للمحترفين في مرمى التعاون، من ركلة حرة مباشرة، بعد مشاركته بديلًا في المباراة.