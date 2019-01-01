عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام بيراميدز

الزمالك يسعى بالابتعاد بصدارة الدوري بالفوز على بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام الثامنة مساءً، على ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الدوري المصري.

ويغيب عن الزمالك كلًا من محمود عبدالرحيم جنش ويوسف إبراهيم أوباما بسبب إيقاف الأول بسبب الطرد في مواجهة الاتحاد، والثاني بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وجاء التشكيل الرسمي للزمالك أمام بيراميدز:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عبدالله جمعة - محمود علاء - محمد عبدالغني - حمدي النقاز

الوسط: محمد إبراهيم - طارق حامد - فرجاني ساسي

الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا - عمر السعيد - إبراهيم حسن