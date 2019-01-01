عمر السعيد يقترب من تشكيل الزمالك أمام جورماهيا الكيني

الزمالك يسعى للفوز على جورماهيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

اقترب عمر السعيد مهاجم الزمالك من المشاركة أساسيًا مع الفريق أمام نظيره جورماهيا الكيني، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستضيف الزمالك نظيره جورماهيا الكيني، غدًا الأحد، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، على ملعب "برج العرب".

ويغيب خالد بو طيب مهاجم الزمالك، عن تشكيل الأبيض الأساسي بسبب سفره إلى فرنسا لنقل جثمان أبيه الذي وافته المنية، إلى المغرب لدفنه.

وأشارت التقارير أن عمر السعيد اقترب من التواجد في التشكيل الأساسي أمام جورماهيا غدًا، بسبب غياب بو طيب الذي كان يقود هجوم الفريق خلال اللقاءات الماضية.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على جورماهيا، للإبقاء على أمل التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الكونفدرالية بعد صعوبة موقفه في الجولات الأولى.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط، خلف جورماهيا صاحب الـ6 نقاط، والمتصدر نصر حسين داي الجزائري بـ7 نقاط.