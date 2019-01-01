عمر السعيد أساسيًا في تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفريق الذي سيواجه به الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

ويسعى الزمالك لتعزيز صدارته وتوسيع الفارق مع بيراميدز أقرب منافسين الأبيض في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما

الهجوم: مصطفى فتحى ومحمود كهربا وعمر السعيد.

واستبعد السويسري كلًا من محمد عنتر، كماتشو وبذلك يتواجد على مقاعد البدلاء كلا من عماد السيد، محمد عبد السلام، محمد إبراهيم، بهاء مجدى، حميد أحداد، محمود عبد العزيز، إبراهيم حسن.