عمرو طارق: لم أتحدث بسوء تجاه فريق أورلاندو سيتي

عمرو طارق يوضح حقيقة إساءته لفريقه السابق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي، حقيقة الإساءة لفريقه السابق أورلاندو سيتي، كما تردد خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد عمرو طارق في المعسكر الماضي لمنتخب مصر، لدعم دفاعات الفراعنة خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام منتصف العام الجاري.

وقال طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا لم أتحدث بشيء سيء عن أورلاندو سيتي، الحديث بشكل جيد عن عقلية الفوز التي يملكها لاعبو ريد بولز لاع يعني على الإطلاق التحدث بسوء عن أورلاندو".

I’ve never said anything bad about @OrlandoCitySC, talking good about redbull’s players and their winning mentality doesn’t mean i’m talking bad about Orlando! I’ve always respected the club, teammates and the fans and i will always Do! — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) March 25, 2019

أكد كل الاحترام للاعبي أورلاندو سيتي الأمريكي، ومشجعي الفريق أيضًا، وسيظل محافظًا على حبه للفريق طوال الوقت بعد الفترة الذي قضاها معهم.

وكان أحد المواقع الأمريكية الرياضية، قد نسبت بعض التصريحات لعمرو طارق أنه سعيد بالرحيل عن أورلاندو سيتي مشيدًا بعقلية الانتصار عند ريد بولز فريقه الحالي.

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ولم يتواجد عمرو طارق في معسكر منتخب مصر الحالي استعدادًا لمواجهتي النيجر ونيجيريا حيث قام أجيري المدير الفني باستدعاء بعض الأوجه الجديدة لتجربتهم.