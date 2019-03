عمرو طارق: لم أتحدث بسوء تجاه فريق أورلاندو سيتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي، حقيقة الإساءة لفريقه السابق أورلاندو سيتي، كما تردد خلال الفترة الأخيرة.

وتواجد عمرو طارق في المعسكر الماضي لمنتخب مصر، لدعم دفاعات الفراعنة خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام منتصف العام الجاري.

وقال طارق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا لم أتحدث بشيء سيء عن أورلاندو سيتي، الحديث بشكل جيد عن عقلية الفوز التي يملكها لاعبو ريد بولز لاع يعني على الإطلاق التحدث بسوء عن أورلاندو".

I’ve never said anything bad about @OrlandoCitySC, talking good about redbull’s players and their winning mentality doesn’t mean i’m talking bad about Orlando! I’ve always respected the club, teammates and the fans and i will always Do!