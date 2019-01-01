عمرو السولية يعاني من إصابة خلال تدريبات الأهلي

سيتم تحديد موقف السولية اليوم الخميس

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عانى عمرو السولية لاعب وسط فريق النادي الأهلي، من آلام في العضلة الأمامية، خلال تدريبات فريقه الجماعية اليوم الخميس.

الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت مساء يوم الأثنين المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن عمرو السولية سيخضع لآشعة اليوم الخميس، لتحديد موقفه من تدريبات يوم غد الجمعة.

المحكمة الرياضية ترفض استئناف لاعب الأهلي السابق كوليبالي وتلزمه بدفع مليون و436 ألف دولار للنادي الأهلي ❌ pic.twitter.com/PuHuJ6HWrV — جول مصر (@goaleg) February 28, 2019

وكانت التدريبات شهدت أيضًا إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، حيث سيخضع لأشعة بعد إصابته في عضلة السمانة.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.