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الدوري المصري الممتاز

عمرو السولية يعاني من إصابة خلال تدريبات الأهلي

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سيتم تحديد موقف السولية اليوم الخميس
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

عانى عمرو السولية لاعب وسط فريق النادي الأهلي، من آلام في العضلة الأمامية، خلال تدريبات فريقه الجماعية اليوم الخميس.

الأهلي يستعد لمواجهة بتروجيت مساء يوم الأثنين المقبل، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى أن عمرو السولية سيخضع لآشعة اليوم الخميس، لتحديد موقفه من تدريبات يوم غد الجمعة.

وكانت التدريبات شهدت أيضًا إصابة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، حيث سيخضع لأشعة بعد إصابته في عضلة السمانة.

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ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، خلف الزمالك المتصدر بـ52 نقطة، متساويًا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

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