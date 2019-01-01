عمرو السولية × فرجاني ساسي .. من هو الأفضل بينهما؟

مقارنة مهمة قبل مباراة القمة المصرية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

المقارنات جزء لا يتجزأ من أي نقاش حول كرة القدم، هذا الأفضل .. لا بل هذا .. لا بل هو لاعب ثالث! اليوم نقارن بين لاعبي وسط من الأفضل في الدوري المصري هذا الموسم، عمرو السولية نجم الأهلي وفرجاني ساسي مفاجأة الزمالك السارة هذا الموسم.

ورغم أن مباريات القمة لا تحتاج لشيء إضافي ليزيد حماسها ونديتها، إلا أن القمة هذا الموسم مختلفة تمامًا، لأنها ليست مجرد مباراة "تحصيل حاصل" أو لمجرد "البريستيج الكروي"، بل هي حاسمة ومصيرية في صراع الفريقين على لقب الدوري، إذ يتصدر الزمالك حاليًا بفارق نقطتين فقط عن الأهلي مما يعني أن ديربي القاهرة قادر على قلب الأمور رأسًا على عقب.

وانضم عمرو السولية للأهلي صيف 2016 قادمًا من الشعب الإماراتي الذي لعب له بعد سنوات ناجحة مع الإسماعيلي، فيما حصل الزمالك على توقيع فرجاني ساسي لاعب النصر السعودي صيف 2018، ولم يلعب التونسي للعالمي أكثر من 6 أشهر حين انضم له من الترجي يناير 2018.

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المقارنة بين اللاعبين قد تكون صعبة لاختلاف طبيعة أدوارهما، لكنها مطلوبة كون الثنائي من الأعمدة الرئيسية للفريقين، إذ يتولى ساسي الجوانب الهجومية في وسط الزمالك مع حماية دفاعية من طارق حامد، فيما يُعد السولية المسؤول الأهم والأول عن الواجبات الدفاعية خاصة في ظل غياب حسام عاشور المتواصل هذا الموسم، وقد تغير دوره نسبيًا مع قدوم مارتن لاسارتي والذي بدأ يمنحه أدوارًا هجوميًا أجاد اللاعب تنفيذها. دعونا نقارن ونرى ..

على صعيد المهام الهجومية، يتفوق الدولي التونسي بوضوح على لاعب منتخب مصر، إذ أحرز 8 أهداف مقابل 4 للسولية، وصنع 6 مقابل 2 للاعب الإسماعيلي السابق.

وصنع ساسي 29 فرصة لزملائه في الزمالك، فيما اكتفى السولية بـ10 فقط، أما المحاولات على المرمى فهي 29 لصالح التونسي و15 لصالح اللاعب المصري.

دقة التمرير لدى اللاعبين متساوية تمامًا، إذ بلغت 84%، لكن العدد مختلف كثيرًا .. مرر ساسي 2385 تمريرة مقابل 1893 للسولية.

المثير أن لاعب الأهلي يتفوق بوضوح في المراوغات الناجحة، إذ حاول المراوغة 53 مرة ونجح في 40 بنسبة نجاح 75%، فيما نجح ساسي في 75 مراوغة من أصل 133 بنسبة لم تتجاوز الـ56%.

في الأدوار الدفاعية، نجد أن ساسي حسم لصالحه 99 مواجهة فردية من 195، فيما نجح السولية في حسم 102 لصالحه من 171، ويظهر بوضوح أن نسبة لاعب الأهلي هي الأفضل.