عمرو الجنايني يحدد المرشحين لتدريب مصر وموعد الكشف عن المدرب

أسماء كبيرة مرشحة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر.

وكان عمرو الجنايني قد تولى رئاسة اتحاد الكرة مؤقتا لحين إجراء انتخابات خلال الفترة المقبلة، ومعه كلًا من أحمد عبدالله ومحمد فضل وجمال محمد علي وسحر عبدالحق أعضاء.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن وإيهاب جلال، هم الأسماء المرشحة لتدريب منتخب مصر".

وأضاف: "حتى هذه اللحظة لم نستبعد أي من المرشحين المذكورين لتدريب منتخب مصر ولم نقرر المدرب حتى وقتنا هذا".

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وتابع الجنايني: "لم نقرر تولي حسن شحاتة تدريب المنتخب ومعه ميدو كما تردد مؤخرًا، سيتم حسم اسم المدرب الجديد خلال الأسبوع المقبل".

وينتظر الجميع المدرب الجديد لمنتخب مصر استعدادًا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.