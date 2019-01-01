عمرو الجنايني : سنُطبق تقنية الفيديو بالدوري المصري وهذا سبب موعد مباراة القمة

الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تطبيق أحدث تقنية للفيديو في العالم ضمن مباريات الدوري المصري

أكد عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على اقتراب توقيع عقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR في الدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات تلفزيونية قال الجنايني، إن الأيام المقبلة ستشهد الإعلان عن تطبيق أحدث تقنية للفيديو في العالم ضمن مباريات الدوري المصري، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائي مع إحدى الشركات العالمية، وجار إنهاء بعض الإجراءات.

وحول نظام المسابقة علق قائلاً : "أقمنا قرعة غير موجهة للدوري في البداية وأوضحنا فيها موعد بداية ونهاية الدوري، ولكن كُتب في جدول الدوري أنه باستثناء الموافقات الأمنية والارتباطات الإفريقية فيمكن أن يحدث أي تغيير".

وأكمل : "مباراة القمة والدوري تم تأجيلهما في النهاية بقرار أمني، ويمكنكم محاسبتي لو أجلت أي مباراة بعد مكالمة من رئيس أي ناد، فلم ولن يحدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي شخص".

وردًا على موعد لقاء القمة أشار إلى أنها ستقام في نهاية الدور الأول لأن هذا أول موعد متاح لها بسبب التزامنا التام باستكمال الدوري عقب التوقف من الجولة الخامسة وبالترتيب المُعلن عنه من قبل.

تركي آل الشيخ يزور الخطيب في منزله مرتديًا قميص الأهلي

وأنهى الجنايني حديثه عن عودة الجماهير قائلاً : "نحن في اتحاد الكرة نرغب في عودة الجمهور والأندية كذلك لكن أحيانا يكون الأمر صعب وهذا شيء خارج عن إرادتنا، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير لمباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 جيد مثلما كان في كأس أمم إفريقيا الصيف الماضي".