عمرو الجنايني: تقنية الفيديو في مصر لن تقل عن الدوري الإنجليزي

تقنية حكم الفيديو المساعد سيتم تطبيقها بالدوري المصري بداية من الدور الثاني.

أبدى عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، سعادته البالغة بتنفيذ وعده بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بالدوري المصري، واصفًا ما حدث بـ"الإنجاز التاريخي".

الجنايني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه اليوم الخميس: "تقنية الفيديو ستكون بأحدث التكنولوجيا المتوفرة في الدوريات الأوروبية، كالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

رئيس لجنة اتحاد الكرة تابع: "لا أعرف شيئًا غير النجاح، منذ اليوم الأول لم نفعل سوى الشيء الصحيح، ومجلسنا لا ينظر إلا إلى مصلحة الكرة المصرية، دون الاهتمام بالمصالح الشخصية، لأنها لا تعني شيئًا للإدارة الحالية التي تقود اللعبة في مصر".

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وواصل: "اتحاد الكرة سيطبق اللوائح والقوانين على الجميع، لن يكون هناك أي نظر لمصالح شخصية، وتقنية الفيديو لم تكن من بين توصيات الاتحاد الدولي عند تعيين اللجنة المؤقتة في الكرة المصرية".

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عمرو الجنايني أردف: "رفضنا تمامًا فكرة مشاركة الأندية في تحمل تكاليف التقنية، وقررنا أن يتحملها مجلس الإدارة واتحاد الكرة بصورة كاملة، وأفتخر بالإنجاز الهائل الذي فعله المجلس الحالي".

واستطرد قائلًا: "الاتحاد الدولي يرى أنه من المستحيل تنفيذ تقنية الفيديو مع بداية الدور الثاني بالدوري، وتمسك اتحاد الكرة بموقفه، حتى جاءت موافقة وزير الرياضة أشرف صبحي في يناير الماضي".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلًا: "أتممنا التعاقد مع ميديا برو لمدة 3 سنوات ونصف، وبالتالي كان لابد من موافقة وزارة الرياضة التي دعمت المشروع بقوة".

ومن المقرر أن يتم تنفيذ تقنية حكم الفيديو المساعد، بداية من الدور الثاني، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.