الجنايني: سنعلن عن مفاجآت خلال مؤتمرًا صحفيًا قريبًا

هل ستطبق تقنية حكم الفيديو VAR في الدوري المصري؟

أكد عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة، على أن اللجنة الخماسية تتبع مبدأ الشفافية، وهدفها تطوير الملفات المكلفة بها، والتي تساعد على إحداث نهضة حقيقية لكرة القدم.

الجنايني قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "الوقت المتاح ضيق أمام اللجنة وكثرة المفات المفتوحة أمامها، لم ينل من عزم اللجنة على المضي قدمًا في كل منها، غير عابئة بكون الانتهاء من هذه الملفات، سيكون في عمر اللجنة أو مستقبلًا مع إدارة تتولى شؤن الاتحاد.

وأشار الجنايني، إلى ما حدث في موضوع تقنية حكم الفيديو "VAR"، الذي تسعى لإتمام التعاقد على تنفيذه في الملاعب المصرية، لمدة 3 سنوات ونصف السنة.

وتابع: "لقد اخترنا في هذا المشروع سبيل التأجير التمويلي، ينتهي بالبيع والذي يضمن أن تؤول كل الأصول لملكية اتحاد الكرة في نهاية مدة التنفيذ، لكي يكون المشروع كله بأصوله وبكل ما أنفق عليه ملكًا خالصًا لاتحاد الكرة، مما يعظم الأصول الثابتة للاتحاد، ويكفل للكرة المصرية نقلة نوعية تاريخية وضمانة حقيقية للارتقاء بها".

عمرو الجنايني أردف: "المشاكل الكثيرة التي واجهت المسابقات المصرية بسبب التحكيم وأهمية الارتقاء بكافة عناصر اللعبة، كان أحد الأسباب الرئيسية لإصرارنا على المضي في موضوع الفار، رغم ثقتنا في التحكيم المصري الذي يعترية بعض المشاكل، وهي مشاكل تعترض التحكيم على مستوى العالم".

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وواصل: "لم تقتصر لجنة الحكام، في العمل على ثلاشيها بتكثيف العمل على تطوير المنظومة والارتقاء بعناصرها، دون التهاون في التعامل مع بعض الأخطاء التحكيمية، ومواجهتها حتى بدون إعلان، إلا أن لجنة الحكام مع المسؤولين عن إدارة الاتحاد، لم ولن يسمحا بعدم مواجهة هذه الأخطاء".

واستطرد قائلًا: "اللجنة الخماسية انتهجت منذ تسلمها المسؤولية عدم الإعلان عن أعمالها إلا بعد الانتهاء من كل عمل، لأن الهدف الحقيقي هو تحقيق إنجاز حقيقي لصالح الكرة المصرية، وسيتم الإعلان عن ما قدمته اللجنة في هذا الملف خلال مؤتمر صحفي قريبًا".

واختتم الجنايني تصريحاته قائلًا: "ما سيعلن عنه خلال المؤتمر سيكون بمثابة مفاجآت لكل محبي كرة القدم المصرية".

جاء ذلك بعد مطالبات عددًا من الأندية، بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، بسبب ظظهور بعض المشاكلات بالكرة المصرية.