عمره 60 سنة .. نائب رئيس سورينام يقود فريقه للسقوط بسداسية

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العمر مجرد رقم، وهذا أكثر ما يؤمن به روني برونزويك نائب رئيس سورينام، الذي يمتلك نادي إنتر موينجوتابو في بلاده.

برونزويك عاش حياة مثيرة للاهتمام في سورينام، والآن يضيف المزيد من هذه الإثارة من خلال اهتمامه بمجال كرة القدم.

وجاء ذلك بعدما لعب مع فريقه وقاده أمس الثلاثاء، لمدة 54 دقيقة أمام فريق أولمبيا بدوري كونكاكاف وهو عمره 60 سنة.

So…the Vice President of Suriname, who is 60 years old, is PLAYING in Concacaf League against Olimpia tonight, captaining the team he owns. pic.twitter.com/Ktij4FiOoZ — Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 21, 2021

ولسوء حظ رجل السياسة المخضرم فإن المباراة قد انتهت بخسارة فريقه أمام نظيره الهندوراسي بنتيجة 6/0.

وبحسب بعض التقارير فإن نائب رئيس سورينام أصبح أكبر لاعب كرة قدم يشارك في مباراة رسمية على مستوى الأندية.

صحيفة"نيويورك" تايمز ألقت الضوء على الحياة المثيرة لبرونزويك، حيث أكدت أنه اتهم بتهريب المخدرات إلى أوروبا، لكنه ساعد أيضًا في جلب الديمقراطية في بلاده.

ثروته كذلك صاحبتها بعض التكهنات والشكوك، لكنه قال إنها جاءت من تجارة الأخشاب وتعدين الذهب التي حصل عليها بعد الحرب وليس من خلال المخدرات كما أشيع.