عمدة باريس: سنغفر لنيمار في هذه الحالة فقط

عمدة العاصمة الفرنسية تتحدث عن تعامل باريس سان جيرمان مع نيمار عقب مفاوضات برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قالت أنا هيدالجو عمدة مدينة باريس إن نادي العاصمة الفرنسية وجميع أفرادها مستعدون للغفران بالنسبة لنيمار في حالة قرر أن يعتذر ويفتح صفحة جديدة مع الجميع.

وكان نيمار قد ارتبط بمفاوضات من أجل العودة إلى برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، كما تمرد ضمنيًا على باريس سان جيرمان من أجل السماح له بالرحيل.

وحول ذلك، قالت أنا هيدالجو عمدة مدينة باريس إن قصة نيمار أخذت أبعادًا كثيرة خلال الشهور الأخيرة وفي الفترة النهائية من فترة الانتقالات الصيفية.

ولكنها في نفس الوقت رأت أن الوصول إلى وفاق بين الجميع ضروري بعدما أشار الحل النهائي إلى بقاء نيمار وعدم رحيله عن باريس سان جيرمان.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 13, 2019

وقالت: "الجميع في باريس مستعد للعفو عن نيمار، ولكن بشرط واحد أن ينسى هو كل ذلك ويفتح صفحة جديدة مع الجميع داخل المدينة والنادي كذلك"

وأضافت: "يجب أن نشعر بأن نيمار مقبل على هذه المرحلة هنا ويود نسيان الماضي وتقديم ما يمتلك من إمكانيات من أجل النادي والمدينة"

برشلونة محتار بين مبابي ونيمار

يذكر أن نيمار قد انضم إلى باريس سان جيرمان صيف العام 2017 قادمًا من برشلونة كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم مقابل 222 مليون يورو.