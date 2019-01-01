النتائج المباشرة
Airmarine Cup

عمان بطلًا لكأس إيرمارين بعد هزيمة سنغافورة

التعليقات()
سامبا الخليج تتغلب على تايلاند وأفغانستان وسنغافورة

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

توج المنتخب العماني بطلًا لكأس إيرمارين 2019 الودي، بعد تغلبه على نظيره السنغافوري في ركلات الترجيح.

العنابي تقدم أولًا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بهدف عبد العزيز المقبالي، وفي اللحظات الأخيرة خطف المنتخب السنغافوري هدف التعادل.

وفي ركلات الترجيح، تمكنت عمان من الفوز بنتيجة 5-4، لتتوج بلقب البطولة الودية.

اختيارات المحررين

وكان المنتخب العماني قد وصل للنهائي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام تايلاند بثنائية نظيفة، ثم هزيمة أفغانستان بخماسية نظيفة.

أما سنغافورة فتأهلت بخوض لقاء وحيد أمام ماليزيا وفازت به بهدف وحيد.

إغلاق