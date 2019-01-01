عمان بطلًا لكأس إيرمارين بعد هزيمة سنغافورة

سامبا الخليج تتغلب على تايلاند وأفغانستان وسنغافورة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توج المنتخب العماني بطلًا لكأس إيرمارين 2019 الودي، بعد تغلبه على نظيره السنغافوري في ركلات الترجيح.

العنابي تقدم أولًا في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول بهدف عبد العزيز المقبالي، وفي اللحظات الأخيرة خطف المنتخب السنغافوري هدف التعادل.

وفي ركلات الترجيح، تمكنت عمان من الفوز بنتيجة 5-4، لتتوج بلقب البطولة الودية.

منتخبنا الوطني الأول بطلاً لكأس ايرمارين الدولية 2019، بعد التغلب في نهائي البطولة على منتخب سنغافورة. #AIRMARINECup2019 pic.twitter.com/ZH2z1v1M8K — OFA - Official Page (@OmanFA) ٢٣ مارس ٢٠١٩

وكان المنتخب العماني قد وصل للنهائي بعد فوزه في اللقاء الأول أمام تايلاند بثنائية نظيفة، ثم هزيمة أفغانستان بخماسية نظيفة.

أما سنغافورة فتأهلت بخوض لقاء وحيد أمام ماليزيا وفازت به بهدف وحيد.