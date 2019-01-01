عمار حمدي: أتمنى العودة للأهلي ومنحي الثقة بالاتحاد السكندي وراء تألقي

لاعب الأهلي يتحدث عن تألقه مع الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمار حمدي، لاعب فريق النادي الأهلي، والمعار لصفوف الاتحاد السكندري، على أن الثقة التي حصل عليها بصفوف الأخير، جعلته يتألق خلال الفترة الحالية ويعيش أفضل فترات بالملاعب.

حمدي قال خلال تصريحات لقناة "أون سبورت": "هدفي أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان، ووليد صلاح الدين مدير الكرة بالاتحاد، والجميع يدعمني".

لاعب الاتحاد تابع: "أحاول تقديم أفضل ما لدي، لكي أكون جديرًا بالعودة إلى للنادي الأهلي مرة أخرى".

وعن الاستمرار مع الاتحاد السكندري، قال عمار حمدي: "قرار عودتي للأهلي أو تجديد الإعارة، في يد مجلس إدارة القلعة الحمراء".

وأشار حمدي إلى أن محمد يوسف المدرب العام بالأهلي، أبلغه بالعودة إلى الفريق، بعد الانتهاء من إعارته للاتحاد السكندري، بنهاية الموسم الحالي.

#الأهلي يقدم شكوى إلى الاتحاد الإفريقي بسبب ما حدث خلال أجتماع اتحاد الكرة المصري، بعد حضور رئيس #الزمالك. pic.twitter.com/kPIhstUO0H — جول مصر (@goaleg) February 10, 2019

وأردف: "أتمنى العودة للأهلي، وتحديد مستقبلي في يده، وأي لاعب يتمنى الاحتراف في أوروبا".

واختتم عمار حمدي تصريحاته قائلًا: "لم يتحدث معي أحدًا من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول أو الأوليمبي، من أجل التواجد في أحدهما".

الاتحاد السكندري حصل على خدمات عمار حمدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.