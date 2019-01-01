عماد السيد: ندرك حجم المسؤولية وجور ماهيا مفتاح الصعود

الزمالك لا بديل له عن الفوز في لقاء اليوم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى عماد السيد؛ حارس مرمى الزمالك، أن مواجهة اليوم الأحد أمام جور ماهيا الكيني ستكون هي مفتاح صعود الفارس الأبيض إلى دور الـ8 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الكيني غدًا الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات.

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وقال السيد، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة في غاية الأهمية من أجل مواصلة مشوارنا في المنافسة على التأهل للدور المقبل، وجميع اللاعبين يدركون جيدًا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم من أجل إسعاد الجماهير".

وأضاف: "هناك حالة من الإصرار والعزيمة لدى اللاعبين لتحقيق النقاط الثلاث من أجل الصعود إلى المرحلة المقبلة، خاصة وأن الفوز سيمنحنا دفعة معنوية كبيرة قبل الجولة الأخيرة".

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، خلف جور ماهيا صاحب الست نقاط، ونصر حسين داي الجزائري صاحب السبع نقاط، بينما يتذيل بترو أتلتيكو الأنجولي المجموعة برصيد أربع نقاط.