عماد السيد: لاعبو الزمالك يتعاهدون على إسعاد الجماهير والمضي قدمًا في الكونفيدرالية

مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك يتحدث عن طموح فريقه في الصعود للمربع الذهبي بكأس الكونفيدرالية

فيسبوك تويتر محمد عماد

قال عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن جميع لاعبي الفريق يصبون كل تركيزهم على مواجهة فريق حسنية أغادير المغربي في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل.

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وقال عماد السيد في حديثه للصحافة عشية المباراة: "لقد أغلقنا ملف مباراة المصري التي خسرناها بالدوري، الآن الجميع في المعسكر يصب تركيزه على تقديم مباراة جيدة أمام حسنية أغادير بإستاد السويس والصعود لنصف النهائي من أجل إسعاد الجماهير البيضاء".

يشار إلى أن مباراة الذهاب التي كانت قد أقيمت بالمغرب الأسبوع الماضي كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.

يذكر أن الزمالك كان قد خسر صدارة الدوري المصري لصالح الأهلي هذا الأسبوع، بعد الخسارة بثنائية مقابل هدف أمام المصري البورسعيدي.