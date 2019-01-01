علي معلول: نمتلك روحًا قتالية ونستطيع الفوز على صن داونز

معلول يتحدث عن مواجهة صن داونز وهدفه في الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، على أن فريقه يمتلك روح قتالية تصنع الفارق لصالحه خلال العديد من المباريات.

علي معلول تمكن من تسجيل هدف متأخر في مباراة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري الممتاز، تمكن من خلاله قيادة الأهلي لتحقيق فوزًا مهمًا.

اللاعب التونسي قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: "فريق صن داونز يمتل إمكانيات جيدة منحته الفرصة للتواجد بشكل مستمر في الأدوار النهائية بدوري أبطال إفريقيا".

معلول استدرك: "الأهلي يمتلك الإمكانات التي تدفعه لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب، قبل مباراة العودة المقرر لها 13 إبريل الجاري".

الظهير التونسي واصل: "الروح المعنوية العالية للاعبي الأهلي، ستكون دافع لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".

🔴 ظهير أيسر الأهلي علي معلول يتحدث عن صعوبة لقاء صن داونز الجنوب أفريقي🗣️ pic.twitter.com/HUgxo2L9Ge — جول مصر (@goaleg) April 4, 2019

وواصل: "نبذل قصارى جهدنا من أجل تكليل جهودها في النهاية بتحقيق البطولات وإسعاد جماهير الأهلي بالألقاب".

علي معلول علق على هدفه في مرمى الاتحاد السكندري، حيث قال: "الفوز وحصد النقاط الثلاث يحسب للفريق بالكامل وبالطبع نشكر جميع اللاعبين سواء من شاركوا بشكل أساسي أو كانوا على مقاعد البدلاء على الروح المميزة التي كانت موجودة حتي النهاية".

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واختتم معلول تصريحاته موجهًا رسالة للجماهير، حيث قال: "أتمنى تواجد جماهير الأهلي بأعداد كبيرة في المباريات المقبلة في مصر، فهم الدور الرئيسي لتحفيز اللاعبين لتقديم المستوى المطلوب".

الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز، مساء يوم السبت المقبل، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.