معلول نسر الأهلي 2019

التونسي الأفضل بموسم 2018-2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختار جمهور الأهلي المصري، التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، ليكون أفضل لاعبي المارد الأحمر بالموسم الماضي.

الحسابات الرسمية للقلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد فتحت باب التصويت خلال الفترة الماضية أمام الجمهور، لاختيار الأفضل بموسم 2018-2019.

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وحصد التونسي على النسبة الأعلى في التصويت، حيث أرجع جمهور الشياطين الحمر الفضل له في حصد لقب الدوري، بجانب أنهم أطلقوا عليه "دوري علولو".

صاحب الـ29 عامًا شارك الموسم المنقضي في 26 مباراة بالدوري المصري الممتاز، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع سبعة آخرين، ليكون هداف الأحمر بالموسم.

وحافظ الأهلي على لقب الدوري بعدما تفوق على غريمه التقليدي الزمالك بفارق ثماني نقاط.