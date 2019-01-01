علي مبخوت يعادل الطلياني ويقترب من لقب الهداف التاريخي
سجل النجم الإماراتي الكبير علي مبخوت لاعب فريق الجزيرة هدفه رقم 129 في تاريخ الدوري المحلي ليعادل الرقم السابق لعدنان الطلياني.
جاء هذا في مباراة الفريق أمام نظيره بني ياس التي أقيمت اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ16 من الدوري الإماراتي على ملعب الأخير.
وارتفع رصيد مبخوت بذلك الهدف للهدف رقم 16 في الدوري المحلي هذا الموسم ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة منفردًا عن البرازيلي ويليتيون لاعب الشارقة.
أصبح متساوياً مع الأسطورة #عدنان_الطلياني بـ129 هدفاً..#علي_مبخوت يقلص الفارق لفريق #الجزيرة من نقطة الجزاء في الدقيقة 38#بني_ياس_الجزيرة#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/4f07IjYhxp— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 21, 2019
وأصبح مبخوت على بعد ثلاثة أهداف فقط ليكون ثاني أكثر لاعب سجل أهداف تاريخيًا في الدوري الإماراتي منذ تأسيسه، وهو المركز الذي يحتل محمد عمر في الوقت الحالي.
ويفصل علي مبخوت عن الرقم التاريخي لهداف الدوري الإماراتي 36 هدفًا حيث يحتل فهد خميس المركز الأول وفي رصيده 165 هدفًا.
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جدير بالذكر أن الجزيرة كان قد خسر اليوم بهدفين لهدف وحيد ليبتعد خطوة أكبر من المنافسة على لقب الدوري والتي أصبحت محصورة بين العين والشارقة.