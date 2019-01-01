علي مبخوت يتخطى الطلياني ويقترب من إنجاز تاريخي بالدوري الإماراتي

علي مبخوت في قائمة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قاد علي مبخوت فريقه الجزيرة، لتحقيق الانتصار على عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 17 ضمن منافسات دوري الخيلج العربي الإماراتي.

مبخوت سجل هدفًا في مرمى عجمان، ليرفع رصيده للهدف الـ18 في صدارة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي.

رفع علي مبخوت، مهاجم فريق نادي الجزيرة، رصيد أهدافه بالدوري الإماراتي إلى 130 هدفًا في تاريخه.

علي مبخوت أصبح في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإماراتي، خلف فهد خميس صاحب الصدارة بـ166 هدف، ومحمد عمر بـ132 هدفًا.

المهاجم صاحب الـ28 عامًا على بعد 36 هدفًا لتصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ.