علي مبخوت يتخطى الطلياني ويقترب من إنجاز تاريخي بالدوري الإماراتي
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أحمد رفعت فيسبوك تويتر
قاد علي مبخوت فريقه الجزيرة، لتحقيق الانتصار على عجمان بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة 17 ضمن منافسات دوري الخيلج العربي الإماراتي.
مبخوت سجل هدفًا في مرمى عجمان، ليرفع رصيده للهدف الـ18 في صدارة هدافي دوري الخليج العربي الإماراتي.
رفع علي مبخوت، مهاجم فريق نادي الجزيرة، رصيد أهدافه بالدوري الإماراتي إلى 130 هدفًا في تاريخه.
نهاية المباراة بفوز الجزيرة 3-0 على #عجمان#الجزيرة_عجمان#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/VySdo0Lxq2— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 1, 2019
علي مبخوت أصبح في المركز الثالث ضمن قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإماراتي، خلف فهد خميس صاحب الصدارة بـ166 هدف، ومحمد عمر بـ132 هدفًا.
المهاجم صاحب الـ28 عامًا على بعد 36 هدفًا لتصدر قائمة هدافي الدوري الإماراتي عبر التاريخ.