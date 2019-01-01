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كأس آسيا

علي مبخوت: لسنا راضيين عن مستوانا أمام تايلاند

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مهاجم المنتخب الإماراتي يتحدث عن المستوى المتواضع الذي ظهر به منتخب بلاده

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أبدى علي مبخوت، مهاجم المنتخب الإماراتي، عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به منتخب بلاده، خلال مباراة تايلاند، بكأس آسيا.

الإمارات تعادل مع تايلاند بهدف لكل منتخب، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى بكأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

علي مبخوت قال خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "لسنا راضيين عن مستوانا، وأهم شيء هو التأهل كأول للمجموعة".

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مهاجم الإمارات تابع: "علينا أن نركز خلال المباراة القادمة، ونستعد لها بشكل جيد، وأن نصحح الأخطاء التي وقعنا فيها مؤخرًا".

مبخوت أردف: "لم نظهر بمستوانا، منتخب تايلاند قوي وكان يبحث عن التأهل، ولم نكن موفقين خلال مباراة اليوم، ولكن سنتحسن خلال الفترة المقبلة".

المنتخب الإماراتي تصدر المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، جمعهم من تعادلين مع البحرين وتايلاند، وفوز على المنتخب الهندي.

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