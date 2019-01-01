علي لطفي: مواجهة الزمالك تقربنا من الاحتفاظ باللقب وتعلمنا الدرس جيدًا

الأهلي يحل ثانيًا في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الزمالك صاحب الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى علي لطفي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، أن مواجهة القمة أمام الزمالك تعد فرصة للاقتراب من لقب الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب فريقه.

المارد الأحمر يواجه الفارس الأبيض في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17.

وقال لطفي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "القمة لها حسابات خاصة والفوز على الزمالك سيقربنا كثيرًا من الاحتفاظ باللقب، الكرة الآن في ملعبنا والفوز يمنحنا خطوة مهمة نحو استعادة الصدارة والسير بخطوات ثابتة.

"الجميع يتطلع لتحقيق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط دون النظر لنتائج خصمنا، علينا فقط أن ننتصر في جميع مبارياتنا المقبلة، لأننا دائمًا نبحث عن البطولات وهناك رغبة قوية من جميع اللاعبين لتسطير تاريخ كبير مع الأهلي".

قبل القمة - الأهلي يستعيد أيمن أشرف وسعد سمير والشناوي

شارك الحارس الثالث في الأهلي في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بعد تعرض محمد الشناوي للإصابة، وظهر علي لطفي بمستوى رائع رغم انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

حول مشواره الشياطين الحمر بالبطولة القارية، تابع لطفي: "تعلمنا الدرس جيدًا وندرك أهمية البطولة الأفريقية ورغبة الجماهير في حصد اللقب، خاصة أنها لم تعتد على خسارة النهائي كما حدث في العامين الماضيين.

"أمامنا مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي، ونحن نحترم جميع منافسينا إلا أن الفريق البطل لا ينظر سوى لهدفه فقط".

عن الإشادات التي تلقاها الحارس عقب أدائه أمام الفريق الكونغولي، علق: "سعيد بدعم جمهور الأهلي، رغم الظروف الصعبة التي خضنا بها اللقاء من أرضية ملعب أو مناخ وغيرها، لكن الأمور داخل الأهلي تدفع الجميع للتركيز في التدريبات، ليكون جاهزًا في أي لحظة يتم الاعتماد عليه فيها كما حدث بالنسبة لي في مباراة فيتا كلوب الكونغولي، حيث تبقى الأمور واضحة جدًا بشأن ضرورة التدريب بقوة، والتركيز الشديد في التدريبات، خاصة أن الفريق يخوض مشوارًا مهمًا وصعبًا جدًا في بطولتين كبيرتين هما الدوري وأفريقيا".

الأهلي: لم تصلنا أي خطابات رسمية بعدد جماهير لقاء القمة والحساب في النهاية

وتابع: "سعدت كثيرًا بإشادة مارتن لاسارتي؛ المدير الفني للفريق، وطارق سليمان؛ مدرب حراس المرمى، وكلماتهما كانت بمثابة دافع قوي لي لمواصلة التركيز والجدية في التدريبات لنيل ثقتهم.

"لاسارتي تحدث مع عقب اللقاء وقبل المباراة التالية أمام شبيبة الساورة وقام بدعمي بشدة، وتحدث معي عن بعض الإيجابيات والأمور الفنية".

واختتم: "قادرون على حصد اللقب الأفريقي، نحتاج لدعم الجماهير لمواصلة المشوار في الدوري وبطولة أفريقيا".

يذكر أن الأهلي تأهل لربع النهائي متصدرًا جدول ترتيب المجموعة العاشرة، ومن المنتظر أن يلاقي صن داونز في إبريل المقبل.