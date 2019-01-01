علي لطفي: الفوز على الزمالك بداية طريقنا للحفاظ على لقب الدوري

قمة الكرة المصري بين الأهلي والزمالك يوم السبت القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد علي لطفي، حارس مرمى النادي الأهلي على أهمية مباراة فريقه أمام الزمالك آخر الشهر الجاري، في المباريات المؤجلة من الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري المصري.

وقال علي لطفي في تصريحات للموقع الرسمي لفريقه: "الديربي دائماً ما يكون له حسابات خاصة، والفوز على الزمالك في القمة سيجعلنا نقترب أكثر من الدوري".

وتابع: "هناك حالة كبيرة من التركيز داخل معسكر الأهلي، من أجل الفوز الذي يمنحنا خطوة مهمة جداً في الحفاظ على لقب الدوري، عند استعادة الصدارة".

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وأكمل: "تعلمنا في الأهلي أن نتطلع دائماً إلى تحقيق الانتصار، دون النظر عن المنافس ونتائجه، الكرة الآن في ملعبنا يجب علينا تحقيق الفوز في المباريات القادمة من المنافسة لتحقيق اللقب".

الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر قبل القمة التي تجمع بين الفريقين يوم 30 مارس الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.