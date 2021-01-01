علي عفيف: لقاء الأهلي صعب .. سنواجه بطل إفريقيا ونادي القرن

لاعب الدحيل يؤكد على قوة الأهلي المصري قبل مواجهتهم في كأس العالم للأندية

تحدث علي عفيف لاعب الدحيل القطري عن مواجهة الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية التي تنطلق خلال أيام هناك في قطر.

الأهلي بطل إفريقيا يشارك في بطولة كأس العالم للأندية ويبدأ مشواره أمام الدحيل بطل دوري نجوم قطر البلد المستضيف للنسخة المقبلة.

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وقال عفيف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "النادي الأهلي هو أعظم فريق القارة الإفريقية ونادي القرن بها".

وتابع لاعب الدحيل: "سعيد بكوني من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم للأندية مرتين، وهو أمر من الصعب تحقيقه من قبل الكثير من اللاعبين في مختلف الأندية".

وأردف عفيف خلال حديثه قائلًا: "مواجهة الأهلي صعبة لكنا ستكون مباراة 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، والفوز سيجعلنا في مواجهة بايرن ميونيخ وعلينا التركيز أمام بطل إفريقيا".

الأهلي تأهل إلى كأس العالم للأندية بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في نوفمبر الماضي.