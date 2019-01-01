رسميًا - علي عدنان ينضم إلى فانكوفر وايتكابس الكندي

صاحب الـ25 عامًا هو أول عراقي يحترف بالدوري الأمريكي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، والذي يلعب في الدوري الأمريكي، تعاقده رسميًا مع العراقي علي عدنان؛ ظهير أيسر أودينيزي الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة أربعة أشهر.

العراقي أعاره أودينيزي إلى أتالانتا الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يشارك سوى في خمس مباريات فقط بمختلف البطولات، ليتم إعارته إلى النادي الكندي حتى 30 من يونيو المقبل.

وقال عدنان، عقب التوقيع: "أتطلع كثيرًا للمشاركة مع ويتكابس، أعلم تمامًا أنه نادي مهم وله طموح وقاعدة شعبية كبيرة".

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وأضاف: "تحدثت مع المدرب كثيرًا قبل توقيع العقود، لذلك أنا متحمس للعمل معه والجهاز المعاون وباقي زملائي".

صاحب الـ25 عامًا شارك مؤخرًا مع منتخب العراق في كأس آسيا الإمارات 2019، ونجح في تسجيل هدف في الوقت القاتل أمام فيتنام، وتم اختياره ضمن التشكيل الأفضل بدور المجموعات.

واستهل عدنان مشواره في الملاعب بنادي بغداد، ثم انطلق للاحتراف في ريزاسبور بالدوري التركي في صيف 2013 ومنه إلى أودينيزي في صيف 2015.