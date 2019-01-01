علي عدنان بديلًا لعبدالشافي في أهلي جدة ومعلول ضمن المرشحين

أهلي جدة يسعى لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى أهلي جدة في الفترة الحالية الدخول في مفاوضات مع علي عدنان، لاعب أودينيزي الإيطالي من أجل دعم الفريق في الموسم المقبل.

ويعاني الأهلي من نقص اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بعد رحيل عبدالشافي المؤكد، وعدم وجود البديل الكفء للتواجد في التشكيل الأساسي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الأهلي السعودي يسعى للتعاقد مع العراقي علي عدنان ظهير أيسر أودينيزي الإيطالي.

وأشارت التقارير أن أيضًا من ضمن المرشحين هو علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ويوجد منافسة قوية مع أهلي جدة على ضم علي عدنان من قبل بشكتاش التركي مدافع المنتخب العراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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ومن المفترض أن يتم حسم صفقة الظهير الأيسر خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصًة أن الأمير منصور بن مشعل المرشح لرئاسة النادي بدأ مع الإدارة المكلفة في التحرك نحو اللاعبين الأجانب.