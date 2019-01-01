علي عدنان: أصبحت الأغلى بالدوري الأميركي بعد تجديد عقدي

اللاعب العراقي جدد عقده مع الفريق الكندي حتى صيف 2021

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

جدد نادي فانكوفر وايتكابس الكندي، عقد العراقي علي عدنان، الظهير الأيسر للفريق، حتى صيف 2021.

علي عدنان كان قد انضم لصفوف فانكوفر الكندي، خلال شهر مارس الماضي، قادمًا من صفوف أودينيزي الإيطالي، على سبيل الإعارة.

عدنان قال خلال تصريحات صحفية: "قمت بتجديد عقدي مع فانكوفر لمدة موسمين، والآن عقدي سينتهي في يونيو 2021".

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اللاعب العراقي أكد على أن انتقاله بشكل نهائي إلى فانكوفر جعله اللاعب الأغلى في الفريق، بالإضافة إلى أنه أصبح المدافع الأغلى في الدوري الأميركي.

فريق فانكوفر وايتكابس الكندي، قام بتجديد عقده مع علي عدنان، بعد المستويات الرائعة التي ظهر عليها، خلال الفترة الماضية.

علي عدنان واحدًا من أهم عناصر المنتخب العراقي خلال الوقت الحالي، حيث شارك معه في كأس أمم آسيا، والتي أقيمت في الإمارات مطلع العام الحالي.