علي صالح يتوج بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري الخليج العربي

دوري الخليج العربي يعلن أفضل اللاعبين في الموسم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المحترفين لدروي الخليج العربي، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الحالي من البطولة وحسم اللقب لصالح الشارقة.

توج علي صالح لاعب الوصل، بجائزة أفضل لاعب واعد في دوري الخليج العربي الإماراتي، في الموسم الحالي بعد حسم الشارقة لقب البطولة الأسبوع الماضي.

الشارقة تمكن من تحقيق البطولة بعد الفوز على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأنطلقت الحفل في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وكان ثلاثة لاعبين تنافسوا على الجائزة وهم علي صالح من الوصل وخليفة الحمادي من الجزيرة ومحمد خلفان من العين.