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تحدث الإيراني علي رضا بيرانوند، حارس مرمى تراكتور، بوضوح عن التحديات التي تواجه الأندية في بلاده ضمن منافسات القارة الصفراء، موجهًا انتقادات مباشرة لظروف اللعب الحالية، بينما أبدى تقديره الكبير لمنافسيه السعوديين على جائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026.

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أطلق الإيراني علي رضا بيرانوند تصريحات قوية تتعلق بالصعوبات اللوجستية التي تواجه كرة القدم في بلاده، حيث أشار بوضوح إلى تأثر الفرق الإيرانية بغياب مبدأ تكافؤ الفرص في القارة، وصرح بذلك في مؤتمر صحفي أقيم على هامش حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم "بانكوك 2026"، قائلًا: "بالنسبة لنا نظام دوري أبطال آسيا صعب بسبب عدم قدرتنا على استضافة المباريات في إيران وهذا أمر صعب ونواجه تحديات دائمة ولكن أتمنى في المستقبل أن تكون الأمور أفضل".

وبعيدًا عن الانتقادات التنظيمية، أظهر بيرانوند روحًا رياضية عالية تجاه منافسيه على الجائزة القارية الكبرى، وهما الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، حيث أكد الحارس المخضرم أن مجرد تواجده في القائمة النهائية بعد غياب طويل يعد إنجازًا شخصيًا ووطنيًا.

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا وتمثيل شعب بلادي، إنه شرف كبير أن أكون بين المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا، وهي لحظة لا تُنسى بالنسبة لي"، مشددًا على أن فوزه سيكسر صيامًا إيرانيًا عن الجائزة دام نحو 23 عامًا.

وفي إشادة خاصة بمنافسيه، أضاف بيرانوند: "يشرفني الوجود إلى جانب زميلي من السعودية، فهما لاعبان كبيران، وقد تابعت مبارياتهما مع نادييهما في دوري أبطال آسيا، وأعرف جيدًا إمكاناتهما"، مشددًا على أن استمرارية مستواه هي التي أعادته لمنصة الترشح بعد ظهوره الأول في عام 2019.

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من جانبه، لم يخفِ سالم الدوسري، نجم نادي الهلال وقائد المنتخب السعودي، طموحه الكبير في تعزيز رقمه القياسي والحصول على اللقب الفردي للمرة الثالثة في تاريخه، قائلًا: "فخور بحصولي على الجائزة مرتين كأول لاعب سعودي واليوم أترشح للمرة الثالثة وأنا وأخي فراس نمثل السعودية اليوم وسعيد بما قدمته للكرة السعودية".

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وعن الضغوط التي يفرضها نظام البطولة الجديد واللعب المستمر، أكد الدوسري أن اللاعب الكبير يجب أن يتكيف مع كافة الظروف والمستويات العالمية، حيث أوضح النجم الملقب بـ"التورنيدو" أن مسألة العمر بالنسبة له ليست عائقًا، بل هي حافز للعمل والاجتهاد المستمر.

وأشار إلى أن الحفاظ على القمة يتطلب تضحيات كبيرة، وأن هدفه الدائم هو كتابة التاريخ للرياضة السعودية، معتبرًا أن الترشح في حد ذاته يعكس الجودة العالية التي وصل إليها اللاعب المحلي في السنوات الأخيرة.

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وفي سياق متصل، وصف فراس البريكان، مهاجم الأهلي، تواجده في القائمة النهائية بأنه حلم طفولة أصبح حقيقة، مشيدًا بزميله الدوسري الذي يعتبره قدوة له، حيث قال: "لا يمكنني أن أصف هذا الشعور بوجود أسطورة السعودية، واللي يحققها الجائزة راح يستاهلها إن شاء الله"، مؤكدًا أن المهاجم السعودي يمتلك الإمكانات وينتظر فقط الفرصة الكاملة لإثبات جدارته قاريًا.