علي الرئيسي لجول : نشكر الإمارات وملعب نهائي كأس آسيا جاهز

يلتقي المنتخب القطري بنظيره الياباني مساء اليوم في نهائي البطولة القارية الآسيوية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف علي الرئيسي مسؤول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ملعب مدينة زايد الرياضية، والذ يشهد مباراة نهائي كأس آسيا 2019.

ويلتقي المنتخب القطري بنظيره الياباني مساء اليوم في نهائي البطولة القارية الآسيوية، في مباراة تنتظرها جماهير القارة الصفراء.

المسؤول بالاتحاد الآسيوي كشف لمراسل "جول" في تصريحاته أن الاستعدادات في الملعب جاهزة تماماً لاستقبال هذه المواجهة, الأهم على الصعيد القاري.

وأوضح الرئيسي في تصريحاته، أن التجهيزات في الملعب والمركز الإعلامي جاهزة تماماً، وتم استقبال الجميع سواء صحفيين أو مصورين من العاشرة صباح اليوم.

وشدد أن الساعة الرابعة قبل انطلاق المباراة ستشهد بروفة خاصة للمصورين من أجل التجهيز للعمل أثناء وبعد نهاية المباراة وكيفية التعامل مع الاحتفالات الخاصة بمباراة النهائي.

وبسؤاله حول تعاون الجانب الإماراتي خلال مجريات البطولة، أكد علي الرئيسي أنه بالتأكيد لا يمكن إغفال دورهم، موجهاً لهم الشكر حكومة وشعباً على التعامل الرائع طوال البطولة، وكذلك الدعم الكبير الذي وجده من بلده الثاني.