علي البليهي : أضعنا العديد من الفرص وفلامنجو فاز بتفاصيل صغيرة

قدم على البليهي، لاعب الهلال السعودي اعتذاره لجماهير الزعيم عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق أمام فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر الزعيم أمام الفريق البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب خليفة الدولي.

وقال البليهي في تصريحاته : "فلامنجو، لعب على جزئيات صغيرة، اجتهدنا وتقدمنا عليهم، أضعنا كثيرًا من الفرص، وحاولنا تعويضها ولكن الأمور لم تسير معنا".

وأكمل علي : "في النهاية نجحوا في خطف بطاقة الترشح للنهائي، نبارك لهم وللمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، وأحب أن أقول لجماهيرنا الوفية إن الحظ عاندنا، ولم تكتب لنا".

وقدم البليهي مباراة كبيرة جدًا أمام الفريق البرازيلي على الرغم من تسجيل هدف في مرماه إلا إنه ظهر بشكل مميز وكان حصنًا منيعًا أمام الهجوم البرازيلي.

يُذكر أن نادي الهلال تنتظره مباراة قوية أمام الخاسر من فريقي ليفربول ومونتيري المكسيكي في المباراة التي تُقام مساء اليوم.