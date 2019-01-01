علي إبراهيم: أتوقع مفاجآت بالدوري الإماراتي

مدير المنتخبات الإماراتية السابق يتحدث عن الدوري الإماراتي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد علي إبراهيم، مدير المنتخبات الإماراتية السابق، على أن الجولة 21 بدوري الخليج العربي الإماراتي، شهدت ارتفاعًا في عدد الأهداف الحاسمة، وهو الأمر الذي يؤكد على تركيز اللاعبين.

إبراهيم قال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية: " بعض المباريات شهدت تغييراً كاملاً في النتيجة، وأهدافاً كثيرة في أواخر اللقاءات، مثل الشارقة مع العين، والفجيرة مع الوصل، والجزيرة مع دبا الفجيرة".

مدير المنتخبات الإماراتية تابع: "بعض الأجهزة الفنية استغلت هذه الأوقات لإجراء تبديلات مؤثرة أثمرت عن بصمة واضحة، في تغير الأداء والنتيجة، والخروج بنقاط ثمينة، خاصة بالنسبة لفرق قاع الترتيب".

وكيل جوميز لاعب الهلال: "شكوى جلطة سراي أمر خاص بينه وبين الهلال، ولا علاقة لجوميز بها، ولا نعلم عنها شيئًا". 🗣️ pic.twitter.com/zqAw5gQxtT — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 21, 2019

وواصل: "صراع الهروب من خطر الهبوط، يؤثر بشكل واضح في أغلب نتائج الدوري، بفضل صحوة أندية القاع، وتمسكها القوي بالنقاط إلى آخر الدقائق".

وأردف: "أتوقع أن يحافظ الدوري الإماراتي على إثارته وتشويقه خلال الجولات المقبلة، وسنشاهد العديد من المفاجآت".

واختتم علي إبراهيم تصريحاته مشددًا على أنه فريق العين منح الفرصة للاعبين الذين يحتاجون المشاركة، بالإضافة إلى بروز بعض المواهب وإضفاء روح جديدة".