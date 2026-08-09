عقب الفوز بنتيجة 2-1 في المباراة الودية الثانية التي خاضها فريق مدريد ضد نادي فيرينتسفاروشي بودابست المجري ، كشف مورينيو أنه غير راضٍ على الإطلاق عن الحالة البدنية لسيلفا.

وقال مدرب ريال مدريد في قناة النادي التلفزيونية: «إنه من اللاعبين الذين يستفيدون نفسياً من عدم القيام بأي شيء خلال العطلة، وقد دخل فترة الإعداد للموسم في حالة بدنية أسوأ بكثير. عليه أن يحسن أداءه في هذا المجال».

وكان سيلفا قد دخل الملعب في الشوط الثاني بديلاً عن براهيم دياز في مباراة فيرينكفاروس. وفي ذلك الوقت، كان «الملكيون» متقدمين بالفعل بهدف سجله الشاب ماريو ريفاس، قبل أن يضاعف كارلوس إسبي النتيجة إلى 2-0 في الدقيقة 49. أما هدف بودابست فسجله كينان كودرو.

ومع ذلك، لم يتوانَ مورينيو عن الإشادة بسيلفا. وقال مورينيو بحماس: «اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا لاعب رائع، يساعدنا في بناء الهجمات عندما يلعب في العمق، مثل مركز رقم 6 أو رقم 8». "خلال المباراة، لاحظت أنه يفتقر قليلاً إلى القوة البدنية، فقمت بتقدمه إلى مركز رقم 10. يمكنه اللعب في هذا المركز أيضًا. يمكن استخدامه في ثلاثة أو أربعة مراكز."

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برناردو سيلفا ينتقل إلى ريال مدريد بعد تسع سنوات قضاها في مانشستر سيتي

سيلفا، الذي يُعتبر اللاعب الذي كان مورينيو يتوق إليه بشدة، كان قد انضم إلى الفريق المدريدي هذا الصيف فقط، بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي عقب تسع سنوات وأكثر من 300 مباراة رسمية. ووقع مع ريال مدريد عقدًا يمتد حتى عام 2028.

كان الفوز على فيرينتسفاروشي أول فوز للفريق الملكي في المباريات الودية خلال فترة الإعداد. وفي أوائل أغسطس، تعادل الفريق مع فيورنتينا بنتيجة 2-2. ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الأربعاء المقبل (12 أغسطس) ضد ديبورتيفو لا كورونيا، قبل أن يلتقي مع شالكه 04 في مباراة ودية يوم الأحد المقبل (16 أغسطس).

وسيحتفل فريق مدريد ببدء الموسم الرسمي في 22 أغسطس بمباراة خارج أرضه أمام إسبانيول برشلونة.