"علينا أن نطلب من اللاعبين الغطس".. أندوني إيراولا يثور بسبب حكم مباراة آرسنال وليفربول!

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أطلق أندوني إيراولا هجوماً لاذعاً على مستوى التحكيم في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد حرمان ليفربول من ركلة جزاء حاسمة خلال خسارته 0-1 أمام آرسنال. وألمح مدرب ليفربول إلى أن لاعبيه قد يحتاجون إلى البدء في المبالغة في التمثيل عند الاحتكاكات للحصول على القرارات التي يستحقونها، بعدما بدا أن ألكسندر إيزاك قد جرى عرقلته داخل منطقة الجزاء.

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إيراولا يطالب بتوضيح بشأن واقعة إيزاك

بلغ التوتر في ملعب أنفيلد ذروته بعدما توقف سجل ليفربول الحافل بخمسة انتصارات متتالية بشكل مفاجئ أمام متصدر الدوري. ورغم الأداء المفعم بالحماس الذي قدمه الفريق صاحب الأرض، هيمنت لحظة مثيرة للجدل تخص إيزاك على النقاش بعد المباراة. فقد بدا أن المهاجم السويدي قد تم إمساكه من قميصه داخل منطقة الجزاء، لكن حكم الساحة وطاقم تقنية الفيديو المساعد (VAR) فضّلا عدم التدخل، ما أثار غضب الجهاز الفني لليفربول على الخط الجانبي بشكل كبير.

وفي حديثه بعد صافرة النهاية، لم يتحفظ إيراولا في تقييمه للواقعة وهو يشعر بالإحباط. وقال المدرب لإذاعة BBC Radio 5 Live: "أعتقد أن ركلة الجزاء الخاصة بألكسندر إيزاك كانت واضحة للغاية. الجميع يرى كيف أمسكوا القميص. لا أفهم ذلك. أظن أن السبب هو أنه لا يتصنع السقوط. العار أن علينا أن نطلب من لاعبينا الغطس. الأمر واضح جدًا وكانت فرصة عظيمة لنا".

كانت تلك الواقعة نقطة تحول في مباراة شعر فيها ليفربول أنه قدّم ما يكفي ليحصد نقطة على الأقل. وتترك هذه الهزيمة ليفربول في المركز الخامس، متأخرًا الآن بفارق تسع نقاط عن فريق ميكيل أرتيتا في جدول الترتيب.

آرسنال يصمد أمام العاصفة في أنفيلد

وصل آرسنال إلى أنفيلد وهو يدرك أن الفوز سيمنحه فارق ثلاث نقاط على القمة في الدوري الإنجليزي، عقب التعثر المفاجئ لمانشستر سيتي أمام برايتون. وكان الفريق هو الأفضل بين الطرفين، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة. فقد سدد ديكلان رايس عرضية أرضية خطيرة أمام المرمى، كان كاي هافرتيس متيقظًا بما يكفي لترجمتها عند القائم البعيد. وقد سمح هذا التقدم المبكر لآرسنال بالتراجع والاعتماد على صلابته الدفاعية.

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وأظهر الضيوف عزيمة الأبطال المحتملين، خصوصًا خلال موجة هجومية في الشوط الأول دفع فيها ليفربول بكل ما لديه. واضطر دافيد رايا للقيام بعدة تدخلات حاسمة، أبرزها تفوقه على إيزاك في متابعة كرة رأسية من فيرجيل فان دايك.

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وصمد خط دفاع آرسنال، وهو الأكثر تحصينًا في الدوري هذا الموسم، حتى عندما هز فلوريان فيرتس العارضة بركلة حرة رائعة. كان ذلك درسًا دفاعيًا متقنًا أثمر في النهاية أول فوز لآرسنال في الدوري على ملعب أنفيلد منذ أكثر من عقد.

مشاعر متباينة لمدرب ليفربول

ورغم غضبه من إدارة التحكيم، سارع إيراولا إلى الإشادة بلاعبيه لطريقة ردهم على التأخر في النتيجة مبكرًا في المباراة. واعترف بشأن الفترة الأولى قائلًا: "كان الأمر مخيبًا للآمال بالنسبة لنا، كنا نستحق بالتأكيد أن نسجل لكننا لم نتمكن من ذلك، نأسف على الدقائق الخمس عشرة الأولى حتى استقبلنا الهدف، لكنني أحببت ما بعد ذلك. لقد غيّرنا قليلًا بأن أصبحنا أكثر جرأة وشراسة ووضعناهم تحت الضغط، أتيحت لنا بعض الفرص التي لم ننهها بشكل جيد، كما أنهم كانوا جيدين دفاعيًا".

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كما تطرق المدرب إلى واقعة بطاقة حمراء محتملة تخص آرسنال، رغم أنه كان أقل حسمًا بشأن تلك اللحظة المثيرة تحديدًا، وبعد مراجعة اللقطات، أشار إيراولا قائلًا: "شاهدت إعادة واحدة فقط. أعتقد أن البطاقة الحمراء تتطلب حركة أكثر وضوحًا. لم تبدُ بطاقة حمراء واضحة، لا".

البناء على أداء إيجابي

شهدت الصحوة الأخيرة لليفربول عودته إلى دائرة المنافسة على دوري أبطال أوروبا، ولا يزال إيراولا متفائلًا بشأن اتجاه المشروع رغم هذه الانتكاسة. لكن معاناته على أرضه ما زالت تعرقل تقدمه، إذ لم يسجل ليفربول سوى أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ليعادل أدنى حصيلة له بعد خمس مباريات على أرضه في تاريخ دوري الدرجة الأولى، إلى جانب موسمي 1913-1914 و2012-2013. وفي معرض تأمله لأداء فريقه وفاعليته، أشار إيراولا قائلًا: "هناك الكثير من الإيجابيات، لكنها لا تكفي أمام هذه الفرق. أتيحت لنا مواقف جيدة جدًا داخل منطقة الجزاء لم ننهها بشكل صحيح، لكنني أقدّر كثيرًا طريقة لعبنا بعد هدف التقدم 1-0".

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والحفاظ على الزخم بعد خسارة بهذا القدر من الأهمية هو التحدي الأساسي الذي يواجه تشكيلة ليفربول الآن وهي تتجه نحو فترة احتفالية مزدحمة. واختتم إيراولا أفكاره بعد المباراة معترفًا بالثقل العاطفي للنتيجة: "من الصعب التعليق بعد خسارة، خصوصًا بعد سلسلة من خمسة انتصارات. كانت هذه المباراة مهمة لنا، والشعور بها مخيب للآمال".