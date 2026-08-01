رئيس بايرن ميونخ يهاجم فيفا ويؤكد: كيف نضمن عدم تكرار ما حدث؟!

وقال هاينر يوم السبت، قبل مغادرة بايرن ميونخ في جولته الآسيوية إلى كوريا الجنوبية: «من حسن الحظ أن هذا العرض المرعب قد انقضى بسرعة كما بدأ، وأن هذه الفكرة المجنونة قد أُزيلت من على الطاولة».

وكان إنفانتينو قد اقترح، في خطوة فردية، بيع حصص في البطولات التي تنظمها الهيئة العالمية لكرة القدم إلى مستثمرين من القطاع الخاص. ووفقًا لتقارير إعلامية، كان قد حدد للاتحادات الأعضاء موعدًا نهائيًا في 19 سبتمبر للموافقة على ذلك. وخلال الليلة التي سبقت يوم السبت، أعلن رئيس الفيفا انتهاء هذه الخطط.

هاينر يطالب: «يجب الآن ضمان أن...»

لم تهدأ الانتقادات الموجهة إلى إنفانتينو بعد ذلك. فقد انتقد الاتحادان القاريان، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الأمريكي الكاريبي (CONCACAF)، السويسري بشدة في بياناتهما ودعيا إلى توضيح هذه الأحداث. وردت الصحافة الدولية بسخرية واستهزاء تجاه إنفانتينو بسبب تراجعه.

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وقال هاينر، الذي وصف الافتقار إلى الشفافية في الأحداث بأنه «لا يُصدق»: «يجب الآن ضمان ألا تعود مثل هذه الفكرة إلى طاولة النقاش».

وقال اللاعب البالغ من العمر 72 عامًا: «يجب أن تظل كرة القدم كرة القدم. وبصفتها المنظمة الأم الأعلى، تقع على عاتق الفيفا مهمة تنظيم كرة القدم. وإذا أراد المستثمرون الخارجيون أن يكون لهم رأي، فسيكون هناك دائمًا خطر تعرض المبادئ الأساسية والهياكل الأساسية لكرة القدم للهجوم وارتكاب الأخطاء».