"علينا إرساله للبرتغال كل مرة" .. رانجنيك يتغزل في كريستيانو رونالدو

تحدث رالف رانجنيك مدرب فريق مانشستر يونايتد عن الأداء الاستثنائي الذي قدمه لاعبه كريستيانو رونالدو في مواجهة توتنهام، بعد أن سجل المهاجم البرتغالي لثلاثية.

وكان تسبب رونالدو في إثارة ضجة في نهاية الأسبوع الماضي، عندما عاد إلى المنزل بعدما تم استبعاده من ديربي مانشستر بسبب إصابة في عضلات الفخذ، وسط تكهنات بأنه غير سعيد بشأن كونه بديلاً.

لكن النجم البالغ من العمر 37 عامًا عاد بقوة بعد يومين فقط من التدريب هذا الأسبوع لإحياء آمال اليونايتد في الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى بعد فوزه على توتنهام 3-2.

ماذا قال رانجنيك؟

قال رالف: "ربما يكون من المنطقي إرساله إلى البرتغال لمدة ثلاثة أيام، ثم عدم تدريبه لمدة يومين، ثم إعادته إلى التدريبات يوم الخميس، إذا كان هذا هو الطريقة التي يؤدي بها، ربما يتعين علينا القيام كذلك لبقية الموسم".

وواصل: "بالمناسبة، كان في نفس المستوى في التدريبات يوم الخميس، ولهذا قررت بعد تلك الجلسة التدريبية أن أشركه منذ البداية".

وتابع: "لقد صنع الفارق بالتأكيد، لكن ليس فقط بتسجيله للأهداف الثلاثة، كان هذا أفضل أداء له، على الأقل منذ وصولي إلى هنا".

وعند سؤاله حول صعوبة إدارة لاعب مثل رونالدو أجاب: "نعم، هذا يمثل تحديًا، إنه تحد مع لاعب مثله".

واختتم: "لكنه أظهر اليوم أنه لا يزال يتمتع بجودة اللعب لفريق مثل مانشستر يونايتد، إذا أردنا أن نكون ناجحين في نهاية الموسم، فعلينا أن نفعل ذلك معًا".

ماذا قال كونتي عن رونالدو؟

لم تكن إشادة رانجنيك هي الوحيدة يوم أمس، حيث تحدث المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي عن إعجابه باللاعب البرتغالي الذي سجل ثلاثية في مرماه.

حيث قال كونتي: "لا تنس أن كريستيانو وليونيل ميسي هما أفضل لاعبين في العالم في هذا العصر".

وأضاف: "قبل ذلك كان دييجو مارادونا وبيليه، لكن في هذا العصر أصبح رونالدو وميسي، فعليك أن تعلم أنه عندما تلعب ضد هذا النوع من اللاعبين، فهم حاسمون".

واختتم: "أعتقد بصراحة، أن بدون رونالدو، لم تكن لتكون ليلة جيدة لليونايتد."

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

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