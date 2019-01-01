على نفس الملعب - يوفنتوس يخسر لأول مرة منذ 2017 بالدوري الإيطالي

خسارة خارج القواعد غير متوقعة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أوقف جنوى سلسلة انتصارات يوفنتوس خارج القواعد في الدوري الإيطالي، بالفوز في الجولة الـ28 من المسابقة.

وأسقط الفريق الجريفوني، ضيفه بهدفين نظيفين عن طريق ستورارو وبانديف في الشوط الثاني.

ولم يعرف يوفنتوس طعم الخسارة في الدوري منذ الخسارة من نابولي في الموسم الماضي بالجولة الـ34 بهدف نظيف.

ويأتي هذا السقوط الأول ليوفنتوس في الدوري بفارق هدفين، منذ الخسارة من روما بنتيجة 3-1 في مايو 2017.

لتصل سلسلة يوفنتوس إلى 27 مباراة بدون هزيمة الموسم الجاري.

وليُكبد جنوى، يوفنتوس الخسارة الأولى خارج قواعده لأول مرة منذ نوفمبر 2017، عندما سقط يوفنتوس أمام سامبدوريا على نفس الملعب بنتيجة 3-2.

حينما تدرك أنك لن تستطيع تحقيق دوري اللاهزيمة! 😕 pic.twitter.com/jPhK8PZaCI — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وكان جنوى قد أوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس المتتالية في الدور الأول بالجولة الـ9.

ليحقق جنوى 4 نقاط من مواجهة يوفنتوس، ويخرج من الموسم دون خسارة من يوفنتوس لأول مرة منذ موسم 2011-12، عندما حسم التعادل نتيجة اللقاءين.