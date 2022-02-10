على غير المتوقع.. الدوري الإنجليزي يٌخفف الاجراءات الاحترازية لكورونا

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تخفيف بعض الاجراءات الاحترازية الخاصة بالجماهير بملاعب كرة القدم لمواجهة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن الدوري الإنجليزي عانى من تفشي كورونا بالأشهر الماضية بشدة، إلا أن سياسة المواجهة في طريقها للاختلاف كليًا بالفترة المقبلة.

ووفقًا لبيان الرابطة، فإنه بداية من الجمعة 11 فبراير، ستتم إزالة بعض القيود كارتداء غطاء الوجه في المناطق الداخلية للملعب.

هذا إلى جانب تقليل فترة علاج اللاعبين، على أن يستمر التباعد الاجتماعي بصورة طبيعية كما هو الحال في آخر سنتين داخل الملاعب الإنجليزية.

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كما تقرر أن تكون فحوصات كورونا للاعبين والمدربين مرتين في الأسبوع، وذلك انطلاقًا من 14 فبراير المقبل.

وأكدت الرابطة أيضًا أنه قد توجد قرارات أخرى حول الاجراءات الاحترازية بهدف إنهاء صلاحيتها مع نهاية شهر فبراير الحالي.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن الوصيف ليفربول، بينما يشتغل صراع المربع الذهبي والهبوط بشكل كبير هذا الموسم.

هذه الاجراءات من شأنها أن تزيد عدد الحاضرين للملاعب، وبالتبعية تزداد إثارة كرة القدم بفضل الدعم الضخم من الجماهير.