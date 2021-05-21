على غرار تاليسكا .. النصر حاول خطف صفقة جديدة من الهلال ورد برازيلي حاسم

النصر يواصل محاولاته لضرب صفقات الهلال

كشفت تقارير صحفية، عن سعي النصر لتوجيه ضربة جديدة للهلال عقب خطف صفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا خلال الأيام الأخيرة في صدمة للجماهير الزرقاء بسبب ضياع الصفقة.

النصر ضم اللاعب بشكل مفاجئ دون خروج أي أنباء عن المفاوضات بين الطرفين، ولكن مسؤولو العالمي قاموا بالاتفاق مع النادي أولًا ومن ثم الاتجاه للاعب وحسم الصفقة سريعًا.

من تفاوض أولًا مع دودو؟

فتح الهلال مفاوضات مع البرازيلي دودو لاعب بالميراس والذي كان معارًا مؤخرًا إلى فريق الدحيل القطري وقدم مستوى أكثر من ممتاز رفقة الفريق حيث ظهر بشكل مؤثر للغاية.

ووفقًا لما نشره موقع "ياهو" في نسخته البرازيلية أن الهلال يحضر عرضًا من أجل ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يسعى الهلال لمعالجة جراح ضياع صفقة تاليسكا.

متى دخل النصر المفاوضات؟

كشف موقع "palmeiras online" البرازيلي أن نادي النصر حاول بالفعل الاستفسار عن موقف دودو مع الفريق لاستطلاع الرأي حول التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

بالميراس رفض إعطاء أي معلومات حول اللاعب لنادي النصر عقب السؤال الذي تم طرحه على المسؤولين هناك، قاطعين الطريق على العالمي في فتح أي مفاوضات.

سبب تحرك النصر تجاه صفقة دودو

أوضح الموقع البرازيلي أن مانو مينيزيس المدير الفني الحالي للنصر، هو من طرح اسم دودو على إدارة النصر لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

اللاعب تدرب تحت قيادة المدير الفني الحالي للنصر، في موسم 2019 - 2020، لذلك مقتنع بإمكانيات اللاعب وأنه سيضيف للفريق حال ضمه.

ماذا قدم دودو مع الدحيل القطري؟

انتقل دودو إلى الدحيل القطري على سبيل الإعارة من بالميراس، في أغسطس 2020 حتى نهاية الموسم الحالي، وقدم مستوى أكثر من ممتاز وكان ممكن خطورة كبيرة للفريق.

خاض مع الدحيل خلال هذه الفترة 32 مباراة في جميع المسابقات بواقع 2793 دقيقة، أحرز خلال هذه المشاركات 15 هدفًا وصنع 14 آخرين.

اقرأ أيضًا

الهلال يقترب من الصفقة الثانية .. نجم فلامنجو على بُعد خطوة واحدة

دورينا الأغلى (28) | حمدالله يضرب السومة .. والشباب "التاريخي"

لحق بالأندية السعودية والممول الأول .. فوائد تأسيس شركة الكرة بالنادي الأهلي

جريميو البرازيلي ينهي آمال الشباب السعودي في ضم كوستا