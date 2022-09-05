على غرار الهريفي .. الظلم يدفع نجم نصراوي جديد لاعتزال الرياضة

اعتذار ورسالة وداع للرياضة بأكملها

لم يمر عام واحد على اعتزال فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق - الذي تراجع عنه بعد ذلك – للعالمي وكل ما يتعلق به، حتى ظهر نجم نصراوي جديد ليعلن اعتزاله، موجهًا اعتذاره للجميع.

ما هي قصة اعتزال الهريفي؟

على مدار الموسم الماضي، اعتمد آراء الهريفي على الجرأة الكبيرة، حتى أنه كان يوجه سهام نقده للاعبي العالمي ومسؤوليه بطريقة اعتبرها الجمهور حادة، ورفضها الكثيرون كونها على الملأ، مفضلين الحديث عنها في الغرف المغلقة مع الإدارة.

Shahid

أمام هذه الانتقادات، خرج نجم العالمي الأسبق محملًا الجمهور مسؤولية ما يمر به من تهميش في النادي وعدم توليه أي منصب به منذ اعتزاله اللعب. (طالع التفاصيل)

وبعد هذه الأزمة بشهرين فقط، نشب خلاف حاد بين الهريفي والإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل وطلال الرشيد؛ ذهبي النصر، إذ كال الثنائي الأخير الاتهامات للأول.

الثنائي اتهموا الهريفي بتحريض عدد من نجوم الفريق على رأسهم الثنائي عبد الرزاق حمد الله وعبد الفتاح عسيري، إذ أخطر الأول بعدم حب مسؤولي النادي له، وحذر الثاني من أن يصبح البرازيلي أندرسون تاليسكا هو النجم الأول للفريق.

لم يقدر نجم العالمي الأسبق على تحمل اتهامات الثنائي، ليخرج بعدها معلنًا اعتزاله تشجيع النصر وكل ما يتعلق به. (طالع التفاصيل)

لكن لم يتمكن الهريفي من تنفيذ قرار الاعتزال، إذ عاد بعدها بفترة للحديث عن النصر، لكن نقده أصبح أكثر هدوءًا.

من النصراوي الجديد المعتزل؟

هاشم سرور؛ نجم النصر الأسبق، فاجأ الجميع اليوم الإثنين، بإعلانه الاعتزال عن الحديث عن الرياضة نهائيًا.

وبرر نجم العالمي الأسبق إعلانه عدم قدرته على تحمل ما يحدث من ظلم، ناتجًا عن القرارات التحكيمية في دوري روشن السعودي.

وكتب سرور، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم اودع النصر

والرياضة وعشقي الذي عشت فيه لاني لا استطيع ولا اتحمل من يحصل من ظلم".

وأضاف: "اعتذر لكل لاعب ولكل اداري ولكل مشجع ان بدر مني مايكدر الخاطر يوماً دون قصد، استودع الله، الجميع بحفظه".

إعلان سرور جاء عقب فوز الهلال أمام الفتح بهدف نظيف، ضمن الجولة الثالثة، وهو ما دفع البعض للتلميح إلى وجود مجاملات تحكيمية للزعيم دونًا عن بقية الأندية.

وكان العالمي قد تلقى الهزيمة قبلها بيوم واحد أمام التعاون بهدف نظيف، ضمن الجولة الثانية، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا.

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