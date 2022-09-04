على عكس برشلونة .. هدايا ريال مدريد للخصوم قيمتها 340 مليون يورو!

النادي الملكي هو الأكثر حصولًا على الأموال من قبل بيع نجومه الشباب.

كشفت إحصائية أن ريال مدريد أصبح في السنوات السبع الأخيرة هو أحد أكبر الأندية الأوروبية استفادة مالية من المواهب الشابة التي يملكها وتخرج من أكاديميته.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" قام النادي الإسباني بعمليات بيع وصلت إلى 340 مليون يورو خلال آخر سبع سنوات فقط من نجوم أكاديميته.

ويأتي في نفس ذلك المستوى موناكو الذي باع أمثال كيليان مبابي برقم قياسي عالمي للاعب مراهق، وبنفيكا وأياكس وغيرهم من الأندية التي تعتمد على بيع الشباب كمصدر دخل أساسي.

المثير في تلك الإحصائية ليس الرقم الذي دخل لخزائن الملكي من عمليات البيع تلك، ولكن أن النادي لا يعتمد على الإطلاق على شباب أكاديميته.

وفي إحصائية أخرى نشرتها الصحيفة فأندية الدوري الإسباني في الوقت الحالي تملك 13 خريجًا من أكاديمية ريال مدريد، في الفريق الأول لهم، وهو أقل من عدد خريجي الأكاديمية في الفريق الأول لريال مدريد.

على النقيض تمامًا يقف برشلونة، الذي يعتمد كثيرًا على نجومه الشباب في كافة الخطوط، وإن كان ذلك الأمر قد تغير في السنوات الماضية إلا أنه لا يزال يحدث وبكثافة كبيرة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد في الوقت الحالي يملك رباعي فقط من الأكاديمية في الفريق الأول هم ناتشو ودانييل كارباخال ولوكاس فاسكيز وماريانو دياز والأخير انضم للشباب بعمر الـ18.