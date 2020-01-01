على عكس المتوقع .. ميسي سيظهر في تدريبات برشلونة اليوم

ميسي سيتدرب مع برشلونة وتحت قيادة رونالد كومان

قالت تي واي سي الأرجنتينية إن ليونيل ميسي سيظهرفي تدريبات برشلونة اليوم بشكل طبيعي تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك على عكس ما قيل في الساعات الماضية.

ويأتي ذلك بعد حديث المصدر ذاته حول قرار جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بأن يلجأ للحوار من جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل حسم مستقبله مع الفريق بعد ما حدث بالأمس.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

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وبناء على ذلك قالت العديد من المصادر إن هذه الرسالة التي أرسلها ميسي إلى إدارة برشلونة تتضمن أنه لن يكون حاضرًا في تدريبات القريق القادمة وسينتظر عرضًا من أجل الرحيل.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

وحول ذلك، وحسب تي واي سي سبورت الأرجنتينية وأول من تحدث عن فاكس ميسي بالأمس فإن ميسي سيظهر اليوم في تدريبات النادي الكتالوني تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان

لا يريد أن يواجه مشاكل قانونية مع النادي وسيستمر في الانضباط الرياضي حتى يتم حل قضيته بصورة ودية وبالاتفاق بين جميع الأطراف، وإضافة إلى ذلك فإنه سيكون حاضرًا يوم الأحد للمشاركة في فحوصات فيروس كورونا استعدادًا للموسم الجديد.

ومن جهته، يريد بارتوميو أن يجعل ميسي يفهم أنه إذا كان هو المشكلة فإن العملية الانتخابية ستبدأ في غضون أربعة أشهر، وفي منتصف مار ، سيكون النجم الأرجنتيني قادرًا على التفاوض فيما يخص رحيله مع رئيس آخر.

وعلى ما يبدو فإن برشلونة ليس على استعداد للدخول في معركة قانونية مع أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ النادي وهدافه التاريخي، وهو الأمر الذي رفضه ميسي نفسه أيضًا ويريد حل الأمور بالتراضي.

وحسب تصريحات المدير الرياضي الجديد لبرشلونة فإن النادي يسعى إلى اتفاق بين الطرفين حتى يستمر ميسي في صفوف الفريق ويكون أيقونة لقيادة المشروع الجديد الذي يسعى إليه النادي.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.