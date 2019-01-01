على طريقة 2013 .. نابولي يستهدف 3 من ضحايا زيدان

كشفت تقارير صحافية إسبانية وكذلك إيطالية، عن اقتراب رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، من تدعيم المدرب كارلو أنشيلوتي، بثلاث صفقات مما تطلق عليهم الصحف الإسبانية ضحايا مذبحة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في ريال مدريد.

وتجمع التقارير الواردة من داخل "سانتياجو بيرنابيو"، أن الإدارة تخطط بالتعاون مع بطل العالم 1998، للقيام بمذبحة للاعبين الذين تشبعوا بالبطولات في السنوات القليلة الماضية، وكذا بعض من الشباب الواعد، الذي لن يعول عليه زيزو كثيرًا في المرحلة القادمة.

من جانبه، ادعى موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن المنتج السينمائي الشهير في محادثات الآن مع رجل الأعمال الإسباني فلورنتينو بيريز، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال ثلاثة من المرشحين للخروج من جنة زيدان، إلى قلعة "سان باولو" مع فتح سوق الانتقالات الصيفية.

يقال أن جماهير ليفربول كانت تردد.. "الأوروبية.. صعبة قوية" 😂🎶pic.twitter.com/DMruxGoaN5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

ولفت التقرير الإيطالي، أن الثلاثي المطلوب لدى ممثل الجنوب الإيطالي "داني سيبايوس، ثيو هيرنانديز وماركوس يورينتي"، ما سيعيد إلى الأذهان الصفقة الثلاثية، التي أبرمها دي لورينتيس عام 2013، بشراء الثلاثي جونزالو هيجواين، ألبيلدا وكاييخون.

وفي الختم، رفض المصدر استبعاد سيناريو تعقد انتقال سيبايوس بالذات، نظرًا لتزايد فرصه في البقاء لموسم آخر، في ظل الخيارات المحدودة جدًا بالنسبة لزيدان في مركز اللاعب.