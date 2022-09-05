على طريقة كانتونا وزلاتان .. مشجع يعتدي على لاعب بشكتاش في ليلة تألق ديلي ألي

الأحداث المؤسفة لا تتوقف في الدوري التركي.

حملت مباراة أنقرة جوجو أمام بشكتاش في الجولة الخامسة من الدوري التركي معها أحداثًا مؤسفة، بعد قيام أحد مشجعي أنقرة جوجو بالاعتداء على جينك طوسون نجم بشكتاش.

المباراة التي أقيمت على ملعب أريامان في مدينة أنقرة انتهت بفوز بشكتاش بنتيجة 3-2، وعلى الرغم من أن طوسون لم يسجل أو يصنع أي هدف من أهداف فريقه، إلا أن مشجع أنقرة جوجو قرر أن يصب غضبه عليه.

المباراة شهدت تألقًا واضحًا من الإنجليزي ديلي ألي، المنتقل إلى بشكتاش من إيفرتون في فترة الانتقالات الصيفية، حيث سجل هدفه الأول في الدوري التركي مع فريقه الجديد.

الأمور اندلعت بعد نقاش من أحد مسؤولي أنقرة جوجو مع لاعبي بشكتاش على أحداث المباراة، والتي شهدت مناوشات بين بعض لاعبي الفريقين.

المشجع ركض نصف مسافة الملعب تقريبًا حتى وصل إلى لاعبي بشكتاش، وبضربة كونج فو، تشبه ضربة إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق الشهيرة إلى أحد المشجعين، أسقط طوسون أرضًا.

تلك الحركة اشتهر بها أيضًا السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد ميلان الإيطالي، الذي استفاد منها سواء في تسجيل الأهداف أو إسقاط المنافسين، ولعل أبرز تلك اللقطات حين تدخل زلاتان بضربة كونج فو ضد ماركو ماتيراتزي مدافع إنتر السابق، مما تسبب في إدخال الأخير إلى المستشفى.

وتدخل عدد من نجوم بشكتاش وقاموا بالاعتداء على المشجع وإبعاده، قبل أن يتدخل الأمن لإخراجه تمامًا من أرض الملعب.

نادي بشكتاش أصدر بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن الواقعة.

وأشاد بشكتاش بالحفاوة التي لاقاها من إدارة أنقرة جوجو، لكن في الوقت نفسه انتقد ما قام به الجمهور في المدرجات والتوتر الزائد عن الحد.

ووصف بيان بشكتاش الأحداث بأنها غير مقبولة، وأن مثل تلك الأمور لا يجب أن تحدث في الملاعب التركية.