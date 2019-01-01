على طريقة فيجو وريفالدو.. برشلونة يرتدي قميصًا كلاسيكيًا أمام ريال مدريد

برشلونة يحتفل بمرور 20 عامًا من شراكته مع نايكي على طريقة لويس فيجو وريفالدو أمام ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

سيرتدي برشلونة قميصًا كلاسيكيًا غدًا السبت في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، وذلك احتفالًا بمرور 20 عامًا على الشراكة بين شركة نايكي والفريق الكتالوني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة مساء السبت على ملعبه سانتياجو بيرنابيو للمرة الثانية في 4 أيام، وذلك في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وبخصوص ذلك، سيرتدي برشلونة قميصًا كلاسيكيًا غير القميص الذي يرتديه هذا الموسم، وذلك من أجل الاحتفال بمرور 20 عامًا على شراكته مع نايكي.

وسيكون التصميم كلاسيكيًا، لا يحتوي على أية إعلانات تجارية، تمامًا كالقمصان التي كان يرتديها باتريك كلويفرت وبيب جوارديولا ولويس فيجو وريفالدو في التسعينات.

نهاية أسبوع مليئة بالأحداث، لكن كيبا قام بثورة غير مسبوقة 🤯والريال مازال مجددًا محط كل الأنظار🧐، أما مبابي، فلم يتوقف عن إبهار العالم ⚡️!#YallaGoal pic.twitter.com/IQUIpnWWn4

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٦ فبراير ٢٠١٩

وتعتبر هذه القمصان التي سيلعب بها برشلونة غدًا هي أوائل التصميمات التي صنعتها نايكي لبرشلونة مع بدء الشراكة بينهما في أواخر التسعينيات.

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يذكر أن نايكي تقوم بهذا الإجراء أيضًا مع إنتر ميلان، حيث سيلعب النيراتزوري ديربي ميلانو أمام نادي ميلان بقميص كلاسيكي لنفس السبب.